Das "Luxemburger Wort" auf dem Smartphone

Unsere mobilen Apps für iOS und Android bieten Nachrichten in Echtzeit sowie die Möglichkeit, die Zeitung als E-Paper und Digital Paper zu lesen.

Als Abonnent des „Luxemburger Wort“ haben Sie Zugriff auf beide Smartphone-Apps. Laden Sie sich unsere Apps einfach auf Ihr Smartphone und/oder Tablet und melden Sie sich innerhalb der App mit Ihren Nutzerdaten an.

In der Nachrichten-App des „Luxemburger Wort“ finden Sie neben aktuellen Berichten alle Familienanzeigen sowie Wetter- und Verkehrsinfos. Als Abonnent haben Sie nach dem Login Zugriff auf alle exklusiven Premiuminhalte, die mit “Wort+” gekennzeichnet sind.



Die App des "Luxemburger Wort" funktioniert sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet.

Bei besonders wichtigen Nachrichtenlagen werden Sie auf Wunsch per Push-Benachrichtigung informiert. So sind Sie nicht nur jederzeit auf dem neuesten Informationsstand, sondern erhalten Einblick in Hintergründe und größere Zusammenhänge.

Mit der „E-Paper“-App haben Sie Zugriff auf Wort E-Paper und Digital Paper.

Wort E-Paper ist die 1:1-Digitalversion der Printausgabe als PDF. Es umfasst alle Seiten der jeweiligen Ausgabe.



Mit der E-Paper App können Sie die Zeitung bequem am Handy oder auf dem Tablet lesen.

Mit dem Digital Paper lesen Sie die tägliche Zeitungsausgabe in einer für Tablets und Smartphones optimierten Form. Hier stehen Ihnen neben den redaktionellen Inhalten auch die Familienanzeigen zur Verfügung.



In der App können Sie jederzeit zwischen Wort E-Paper und Digital Paper hin- und herwechseln.

