Das kostbare Nass

Am heutigen Weltwassertag soll an den Wert der einzigartigen Ressource erinnert werden. Sie zu schützen, hat seinen Preis.

120 000 Kubikmeter Wasser werden in Luxemburg an einem Durchschnittstag verbraucht. Wir duschen damit, lassen es durch die Klospülung laufen oder nutzen es sogar zum Gießen oder zur Autowäsche. Wasser war immer genug da und es kostete fast nichts. Erst die schrittweise Anpassung des Wasserpreises an die reellen Produktionskosten führt vor Augen, dass Wasser weder eine unendliche noch eine billig zu gewinnende Ressource darstellt.



Bodenbelastung durch Pestizide und Dünger, immer komplexere Belastungen der Abwässer durch Hormone, Chemikalien und Mikropartikel lassen die Kosten für die Abwasserreinigung explodieren ...