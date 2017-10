(DL) - Die Bleistifte sind gespitzt, die Stimmzettel liegen bereit. Am Sonntag wird gewählt – 102 Gemeinderäte sind (neu) zu besetzen. Ein Überblick von A bis Z.

A wie Abgang: 19 derzeitige Bürgermeister stehen morgen nicht mehr zur Wahl: Sie verzichten auf eine weitere Kandidatur.



B wie Briefwahl: 20 753 Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits abgegeben – per Briefwahl.



Wer sich - aus welchen Gründen auch immer - am Wahlsonntag nicht ins Wahlbüro begeben kann, muss per Breifwahl abstimmen. Das taten denn auch 20.753 Bürger.

Foto: Guy Jallay

C wie „Conseil communal“: Der Gemeinderat setzt sich aus dem Bürgermeister, den Schöffen und den Räten zusammen. Die Zahl der Mitglieder richtet sich nach der Einwohnerzahl. Sie variiert zwischen sieben und 27.



D wie Dienstältester: 42 Jahre hat Armand Mayer als Bürgermeister verbracht – zunächst von der Gemeinde Wilwerwiltz und nach deren Fusion mit Kautenbach als Gemeindevater von Kiischpelt. Nun verabschiedet sich Luxemburgs dienstältester Bürgermeister in den Ruhestand.



Tritt am Sonntag nicht mehr an: Armand Mayer, der dienstälteste Bürgermeister des Landes.

Foto: John Lamberty

E wie Ernztalgemeinde: In der Ernztalgemeinde, die am 1. Januar 2012 aus einer Fusion hervorgegangen war, gibt es eine Besonderheit. Hier wird in zwei Sektionen, Ermsdorf und Medernach, gewählt, wobei in Ermsdorf aber nur fünf Kandidaten auf fünf Mandate kommen. Wählen gehen müssen die Ermsdorfer trotzdem – ihre Favoriten für Medernach.



F wie Fusion: Drei Fusionen stehen diesmal bevor: Habscht (Hobscheid und Simmern), Helperknapp (Tüntingen und Boewingen/Attert) sowie Rosport-Mompach (Rosport und Mompach).



G wie Geschlechter: Von den 3 575 Kandidaten, die sich den Wählern stellen, sind 64,35 Prozent Männer und 35,64 Prozent Frauen.



H wie Helferlein: In den Wahlbüros der Gemeinden mit weniger als 15 000 Einwohnern sind morgen je ein Präsident, ein Sekretär und vier „Assesseurs“ (Beisitzer) im Einsatz. Bei einer Bevölkerung über 15 000 wird das Wahlgeschäft von einem Präsidenten, einem Sekretär, einem beigeordneten Sekretär und sechs Beisitzern geleitet.



In Ermsdorf kommen nur fünf Kandidaten auf fünf Mandate. Trotzdem müssen die Ermsdorfer zur Wahl. Sie stimmen auch über die Medernacher Kandidaten ab.

Foto: Guy Jallay

I wie Interessenkonflikte: Einige Berufe und Ämter sind unvereinbar mit einem Gemeinderatsmandat, etwa Minister und Staatssekretäre, Staatsbeamte und -angestellte im Innenministerium sowie dessen Verwaltungen, Soldaten, Polizisten, Kultusdiener, Magistrate, Richter, Staatsanwälte. Auch, wer von einer Gemeindeverwaltung ein Gehalt bezieht, darf in dieser Kommune nicht im Gemeinderat sitzen. Lehrer dürfen in der Kommune, in der sie unterrichten, kein Gemeinderatsmandat innehaben.



J wie Jungpolitiker: 18 Jahre alt sind die jüngsten Anwärter, die sich morgen zur Wahl stellen.



K wie Kandidaten: Wer Kandidat sein möchte, muss alle Bürgerrechte genießen. Seine Wählbarkeit darf nicht aberkannt worden sein. Außerdem muss er volljährig und seit mindestens sechs Monaten in der entsprechenden Gemeinde wohnhaft sein. Ausländer müssen seit mindestens fünf Jahren im Großherzogtum leben.



L wie Listen: 196 Listen wurden hinterlegt. Die CSV geht in allen 46 Proporzgemeinden ins Rennen. Es folgen die LSAP (44) und die DP (42). „Déi Gréng“ sind in 34 Kommunen vertreten, die ADR in zehn, „Déi Lénk“ in acht. Zwar sind sie nicht überall vollständig, doch haben die Piraten sechs Listen eingereicht, die KPL fünf. „Déi Konservativ“ sind mit einer Liste dabei – in Petingen.

Insgesamt wurden in den 46 Proporzgemeinden 196 Listen eingereicht.

Foto: Pierre Matgé

M wie Majorz: In Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern wird nach dem Verfahren der relativen Mehrheit, dem Majorzsystem, gewählt. Hier gibt es keine Parteilisten, sondern es stellen sich einzelne Kandidaten zur Wahl.



N wie Nicht-Luxemburger: Insgesamt sind 286 683 Wähler dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – darunter 34 726 Nicht-Luxemburger, die sich in die Wählerlisten eingetragen haben. Was die Kandidaten angeht, so gehen 3 307 Luxemburger ins Rennen sowie 268 ausländische Mitbürger.



O wie Öffnungszeiten: In allen Kommunen des Landes können die Bürger ihre Stimmen morgen von 8 bis 14 Uhr abgeben.



P wie Proporz: Liegt die Bevölkerungszahl über 3 000, wird nach dem Verhältniswahlsystem (Proporz) gewählt. Dort gibt es also Parteilisten. In Bissen, Clerf und Ulflingen ist dies erstmals der Fall.



Q wie Qual der Wahl: Nur die Bürger aus 102 Kommunen haben die Qual der Wahl. In Bech, Feulen und Winseler können sich die Bewohner morgen den Urnengang sparen: Hier gibt es genauso viele Kandidaten wie Mandate – in Bech sogar einen zu wenig.



In der Gemeinde Winseler können die Bürger am Sonntag zu Hause bleiben. Genau wie in Bech und Feulen.

Foto: Guy Jallay

R wie Resultate: Im Jahr 2011 lagen die ersten offiziellen Resultate um 14.41 Uhr vor. Dabei handelte es sich allerdings um die Ergebnisse aus jenen Kommunen, in denen ohnehin keine Wahl stattfand, weil es weniger oder gleich viele Kandidaten wie Mandate gab. Um 15.56 folgten aus Waldbredimus die ersten Resultate, die einer Auszählung bedurften.



S wie Schöffenrat: Der Schöffenrat besteht aus dem oder den Schöffen und dem Schöffenratsvorsitzenden (der Bürgermeister). Zwei Mitglieder hat ein Schöffenrat in Gemeinden, die weniger als 10 000 Einwohner zählen. Bei einer Bevölkerung zwischen 10 000 und 19 999 gibt es deren drei, bei mehr als 20 000 vier. Eine Ausnahme bildet die Stadt Luxemburg: Dort gibt es deren sechs.



T wie Termin: Die Kommunalwahlen finden gemäß dem Wahlgesetz stets am zweiten Sonntag im Oktober statt – alle sechs Jahre.



U wie ungültig: Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn zu viele Kreuze gemacht wurden, wenn gar keine Stimme abgegeben wurde, wenn Größe oder Form des Dokuments abgeändert wurde, wenn ein Gegenstand oder ein Papier im Wahlzettel hinterlegt wurde, wenn sich der Autor erkennbar gemacht hat.



V wie Verwandtschaft: Vielerorts stellen gleich mehrere Mitglieder einer Familie ihre Kandidatur. Das ist erlaubt. Wenn letztendlich jedoch zwei Verwandte des ersten oder zweiten Grades, ein verheiratetes oder ein gepacstes Paar gewählt werden, so darf nur eine der beiden Personen ein Amt bekleiden – die zweite muss verzichten.



W wie Wahlpflicht: Jeder Wahlberechtigte muss wählen gehen – es sei denn, er ist über 75 Jahre alt. Wer am Wahltag verhindert ist, muss per Briefwahl abstimmen. Ansonsten droht ein Bußgeld; bei einem erstmaligen Fernbleiben 100 bis 250 Euro.



In Kopstal haben die Bürger am Sonntag gleich zwei Mal die Wahl.

Foto: Charlot Kuhn

X: Um eine Person zu wählen, muss der Wähler entweder ein x oder ein + hinter dem jeweiligen Namen einzeichnen. In den Proporzgemeinden kann ein Kandidat auch zwei Stimmen erhalten. Zudem besteht dort die Möglichkeit, den Kreis über der Liste zu schwärzen, bzw. mit einem x oder + zu versehen. So bekommt jeder Kandidat auf der Liste eine Stimme.

Y wie Yes or No: In Kopstal wählen die Bürger nicht nur einen neuen Gemeinderat, sondern sagen auch „Ja“ oder „Nein“ – dies in einem Referendum zur Frage, ob ihre Kommune dem Wahlbezirk Zentrum statt dem Bezirk Süden zugeordnet werden soll – oder nicht.

Z wie Zweitausendelf: Zuletzt wurden am 9. Oktober 2011 neue Gemeinderäte gewählt. Damals waren 263 068 Wähler aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.