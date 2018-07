Sommerzeit ist Zeckenzeit. So auch diese Jahr. Mit reichlich Infektionen ausgestattet, können einige Zecken dem Menschen Schaden zufügen. Doch wie entfernt man sie am Besten und was sollte man nicht tun?

Lokales 3 Min.

Das Jahr der Blutsauger

Klein, nervig und noch dazu nicht ganz ungefährlich. So oder so ähnlich kann man die Zecke beschreiben, welche sich in hiesigen Gegenden herumtreibt. Dabei soll 2018 ein besonders schlimmes Jahr sein, was die Parasiten angeht.

(S.B.) - Bereits im Vorfeld stuften Experten das Jahr 2018 als „Zeckenjahr“ ein und bisher hat es auch nicht enttäuscht. „Das subtropische Klima im Frühling und im Frühsommer ist verantwortlich für den großen Zeckenbestand in diesem Jahr“, erklärt Elisabeth Kirsch von Natur & Ëmwelt und bestätigt somit den Eindruck vieler: Nämlich, dass aktuell in der Natur viele Zecken vorkommen. So mancher Spaziergänger oder Läufer hat schon mit ihnen Bekanntschaft machen müssen. Klimawandel ist ein Faktor Als besonders angenehm empfinden die Blutsauger Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad Celsius ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.