Gazettchen

Das ist mein dunkelstes Geheimnis

Liebe Leser, ich warne Sie gleich vorweg, denn die folgenden Worte sind nichts für schwache Nerven. Es liegt also in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie weiterlesen oder nicht. Das Geheimnis, das ich Ihnen nun offenbare, sorgt nämlich oft für blankes Entsetzen: Ich mag kein Raclette. Ja, Sie haben richtig gelesen. Ich verabscheue den Schweizer Käse, den alle anderen doch so sehr lieben, sogar regelrecht.

Ich weiß, es mag Ihnen vielleicht übertrieben erscheinen, dass ich Sie vorweg gewarnt habe, denn so schlimm ist das Geheimnis ja eigentlich nicht. Dennoch blicke ich immer wieder in Gesichter voller Erschütterung und Unverständnis, wenn ich meine Ablehnung gegen Raclette in der Öffentlichkeit äußere. Bei einigen Menschen scheinen gar ganze Weltbilder zerstört zu werden, wenn sie auf jemanden treffen, der kein Raclette mag. Meine Sympathiewerte leiden jedenfalls unter der Offenbarung.

Meine Ablehnung gegen den Käse reicht jedoch schon weit zurück. Bereits in meiner Kindheit empfand ich ihn als äußerst unangenehm. Während meine Eltern in der Küche ihr Raclette genossen, ergriff ich die Flucht in andere Zimmer des Hauses, in denen meine Nase dem strengen Käsegeruch nicht ausgesetzt war.

Mittlerweile renne ich nicht mehr vor dem Käse davon.

Mittlerweile bin ich älter und renne nicht mehr vor dem Käse davon, Freunde werden wir aber trotzdem nicht. Während die meisten Menschen fast in Freudentränen ausbrechen, wenn sie erfahren, dass es Raclette gibt, bekomme ich bereits Magenschmerzen, wenn ich nur an den Geschmack denke.

Kommende Woche wird für mich daher zur Herausforderung. Ich reise nämlich ins Heimatland der Raclette, in die Schweiz. Dort wartet der Käse gefühlt an jeder Ecke. Essen werde ich ihn aber trotzdem nicht, niemals!

