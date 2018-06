Nach fast drei Jahren wurden im April die Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten am Institut national des langues abgeschlossen. Am Freitagvormittag wurde das Gebäude seiner Bestimmung übergeben.

Das Haus der Sprachen

Nadine SCHARTZ Insgesamt über 40 Klassenzimmer und elf Examenssäle verfügt das nationale Spracheninstitut am Boulevard de la Foire nach seiner aufwendigen Renovierung. Über 36 Monaten wurde das Gebäude auf Vordermann gebracht und vergrößert. Der Tag der Einweihung selbst werde in die Geschichte des INL eingehen, so die Direktorin am Freitagvormittag.

Im September 2015 wurden die Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten am Institut national des langues (INL) aufgenommen. Nachdem Schüler und Lehrer Anfang April von der provisorischen Unterkunft in den beiden Pavillons der Europa-schule zurück in das Gebäude am Boulevard de la Foire in Limpertsberg gezogen sind, wurde dieses nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben.

„Der heutige Tag wird in die Geschichte des INL eingehen“, betonte Direktorin Karin Pundel während der Einweihung. Gleichzeitig erklärte sie, dass die Zahl der Einschreibungen trotz Umzug und Baustelle in den vergangenen Jahren gestiegen seien. So waren etwa allein im laufenden Schuljahr 15.000 Personen in 800 Sprachkursen eingeschrieben. Während sowohl die Leiterin als auch Unterrichtsminister Claude Meisch auf die Wichtigkeit des Spracheninstituts als Integrationsfaktor eingingen, unterstrich Nachhaltigkeitsminister François Bausch, dass man es bei der Renovierung geschafft habe, die Architektur und die Geschichte des Gebäudes zu erhalten.



Gleichzeitig sprach er aber auch ein Thema an, dass wohl so manchem Besucher nicht gefallen dürfte: Im Zuge der Neugestaltung des Außenbereichs wurde die Zahl der Parkplätze von 74 auf 20 reduziert. Dies jedoch aus gutem Grund. Denn mit der Anbindung an die Tram in Richtung Stäreplaz und Kirchberg sowie die Busse in Richtung Stadtzentrum gebe es genügend Alternativen.



9 Im September 2015 wurden die Arbeiten aufgenommen. Dabei wurde unter anderem die graue Fassade mit einem hellen Weiß gestrichen. Foto: Chris Karaba

40 Klassenzimmer, elf Examenssäle



Zum Projekt: Neben der neuen Fassade, die nun in hellem Weiß strahlt, hat sich jedoch auch der Innenbereich deutlich verändert. So wurde das Gebäude unter anderem zur Seite des Glacis-Feldes erweitert. Dadurch verfügt die Verwaltung nun über einen separaten Bereich, es wurden zusätzliche Klassenräume sowie Examenssäle geschaffen. Auch die in die Jahre gekommene Mediathek wurde umgebaut und modernisiert. Gleichzeitig wurde die audiovisuelle Ausstattung vervollständigt. Insgesamt verfügt das Institut nun über elf Examenssäle und 40 Klassenzimmer.



Durch die energetische Sanierung des Gebäudes aus den 1950er-Jahre, in dem sich einst die erste offizielle Europaschule befand, kann dieses nun in die Energieeffizienzklasse B eingestuft werden. Die Bauzeit dauerte allerdings etwas länger als geplant. Waren ursprünglich 36 Monate für die Arbeiten vorgesehen worden, dauerte es am Ende doch über zwei Jahre bis der Umzug möglich wurde.



Auch bei den Kosten lief es anders als anfangs geplant. Zu Beginn war die Verwaltung für öffentliche Bauten von einem Kostenpunkt von 9,5 Millionen Euro ausgegangen. Da aber im Laufe der Renovierung zusätzliche Arbeiten durchgeführt werden mussten, wurde das Budget auf 12,5 Millionen Euro erhöht.