In den Gassen der Hauptstadt pfiffen am Ostermontag wieder die Péckvillercher. Tausende Besucher begrüßen die Rückkehr des beliebten Brauchs.

193. Éimaischen

Das große Zwitschern in der Hauptstadt ist zurück

(jt) - Nach diesem Pfeifton haben sich viele Menschen in Luxemburg lange gesehnt: Bei der traditionellen Éimaischen am Ostermontag in der Hauptstadt durften die beliebten Péckvillercher erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder „in freier Wildbahn“ zwitschern. Tausende Besucher wollten sich die Rückkehr des Kunsthandwerksmarkts nicht entgehen lassen.

Bereits um 8 Uhr bummelten bei Sonnenschein und frischen 4 Grad die ersten Sammler durch die Altstadt, um einen oder mehrere der kleinen Tonfiguren zu ergattern. Denn Éimaischen-Stammgäste wissen: Nur der frühe Vogel fängt die begehrtesten „Villercher“. Am Stand des Alstad Comité gab es das handgefertigte und nummerierte Péckvillchen „Sandra“ etwa nur in limitierter Zahl von 50 Stück. Die Figur von Künstlerin Sandra Pereira hatte beim Péckvillercher-Concours 2020 den ersten Preis gewonnen. Die Terracotta-Vögel wurden in den Ateliers der Ligue HMC op der Cap hergestellt.

Insgesamt 66 Stände sind am Fëschmaart und den angrenzenden Altstadtgässchen noch bis 18 Uhr aufgebaut. Besuchern fiel auf, dass der Emmaus-Markt etwas kleiner als in den Jahren vor der Pandemie ausfiel. Der Freude über die Rückkehr der traditionellen Veranstaltung – es war bereits die 193. Ausgabe der Éimaischen – tat dies aber keinen Abbruch. Als Stärkung für den Weg nach Hause gab es für die „Vogeljäger“ noch leckere Pommes frites oder einen frisch gebackenen „Eisekuch“.

Auch in Nospelt findet dieses Jahr übrigens wieder eine Emaischen statt.

