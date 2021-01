Das Gemeindehaus beschäftigt Sandweiler

In Sandweiler sollen die Bürger in einem Referendum mitreden, ob das Gemeindehaus abgerissen wird. Das Projekt enthält reichlich politische Brisanz.

An der Hinterseite des Gemeindehauses in Sandweiler hängt eine Plakette, die an die Vergangenheit dieses Gebäudes erinnert und bei der Einweihung des runden Neubaus am 12. Mai 1999 angebracht wurde. Von 1827 bis 1971 war in dem alten Teil des Bauwerks die Grundschule untergebracht, seit 1975 ist es Sitz der Gemeindeverwaltung. Jetzt soll das komplette Gebäude abgerissen und ein neues Gemeindehaus gebaut werden – ein Projekt, das viel politische Brisanz enthält.

Ein Referendum, initiiert von der Opposition, soll Klarheit bringen ...