Gazettchen

Das Geheimnis hinter dem Garagentor

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine Zweckentfremdung.

Als ich aufgewachsen bin, war es gang und gäbe, dass die Häuser mit Garagen ausgestattet waren. Nun mag das an und für sich keine sensationelle Nachricht sein. Auch heute ist es in den meisten Fällen so, dass Neubauten mit Garagen ausgerüstet sind, in vielen Fällen sogar mit zwei davon. Mancherorts haben die Bauherren lieber einen überdeckten Parkplatz vor oder neben dem Haus.

Eine Garage ist dazu da, sein Auto davor abzustellen.

Was mir allerdings seit einiger Zeit auffällt, ist eine ganz offensichtliche Zweckentfremdung der Garagen. Wo auch immer man an vornehmlich neuen Häusern vorbeifährt, fällt mir eine Besonderheit auf, die es bis vor wenigen Jahren so nicht gab. Mein Verständnis einer Garage war immer das, was auch der deutsche Duden darunter versteht: „Ein Raum zum Einstellen von Kraftfahrzeugen.“ Wenn ich mir jedoch heute anschaue, wie es vor den Häusern aussieht, so ist es ganz offensichtlich so, dass die Garagen dazu da sind, um einen ganz anderen Zweck zu erfüllen.

Mir scheint auf jeden Fall, dass eine Garage neuerdings die Rolle hat, sein Auto davor abzustellen anstatt drinnen. Nun stellt sich natürlich im Umkehrschluss die Frage, wenn schon die Fahrzeuge davor stehen, was ist denn eigentlich drin? Wird der Raum als Keller oder Speicher benutzt, als Werkstatt oder Proviantkammer? Dient er vielleicht als Wohnzimmer? Das wäre angesichts der Immobilienpreise sogar denkbar, weil es eine willkommene kostengünstige Vergrößerung der Wohnfläche darstellen würde.

Wobei mir auch immer wieder Zweifel aufkommen. Bei so vielen Autos, wie es hierzulande gibt, komme ich hin und wieder ins Grübeln. Könnte es sein, dass drinnen tatsächlich auch Autos stehen und die beiden, die vor der Tür stehen, ganz einfach nicht mehr hineingepasst haben?

