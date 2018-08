„Das Fest Mariä Himmelfahrt ist nicht geplant, ..."

Dieser Titel macht neugierig, oder? Einen etwas anderen Blick auf das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel wirft demnach Emmanuel Goergen.

„Gott ist die Ewigkeit, Gott ist die Wahrheit, Gott ist die Heiligkeit - er hat nichts, er ist alles - das ganze Herz fasset ihn, aber kein Gedanke. Die Schöpfung hängt als Schleier, der aus Sonnen und Geistern gewebt ist, über dem Unendlichen, und die Ewigkeiten gehen vor dem Schleier vorbei und ziehen ihn nicht weg von dem Glanze, den er verhüllet.“



So schreibt der Dichter Jean Paul in seinem Werk Hesperus, und so in etwa empfinden wir, wenn wir über Gott nachsinnen ...