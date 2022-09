Das Wanderparadies Éislek erhält eine Auszeichnung für hochqualitative Wandererlebnisse.

„Leading Quality Region – Best of Europe“

Das Éislek spielt in der Champions League der Wanderregionen

„Leading Quality Region - Best of Europe“: Diesen Titel trägt die Region Éislek im Norden des Landes seit dem 31. August dieses Jahres. Somit gilt sie als erste zertifizierte Wanderregion Europas. Anhand strenger Qualitätskriterien kürte die Europäische Wandervereinigung die Region unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Wanderwege, die Einbindung von Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben, Services und Informationsmöglichkeiten für Wanderer und die Organisation im Hintergrund.

Wanderwege erscheinen in neuem Glanz

In den vergangenen Monaten hat sich im Éislek viel getan: Während einige Wanderwege aus dem Repertoire verschwanden, kamen 18 hochqualitative Wanderrouten in der Kategorie „Éislek Pied“ hinzu. Bestehende Pfade wurden teils verändert und erscheinen nun in neuem Glanz. Mitten durch hügelige Landschaften und grüne Weiden führen rund 200 Wanderrouten. Auf 1.900 Kilometern können Wanderfreunde aus aller Welt die Seele baumeln lassen.

Insgesamt drei Jahre wurde das Projekt mit der Europäischen Wandervereinigung vom Deutschen Wanderverband begleitet. „Das Zertifikat hebt das ausgezeichnete Gebiet in die Champions League aller Wanderregionen, ein Rundum-Sorglos-Paket für Wanderer. Service, öffentlicher Transport, Unterkünfte oder Wege: Hier stimmt alles“, heißt es vonseiten des Deutschen Wanderverbands.



Intensive Zusammenarbeit trägt Früchte

Die Anerkennung folgt auf das Projekt „Qualitéitswanderregioun Éislek“, das von 2016 bis 2022 in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und öffentlichen Trägern umgesetzt wurde. Claude Haagen (LSAP), Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, spricht von einer Stärkung der regionalen Identität des Éisleks. Lex Delles (DP), Minister für Tourismus, empfiehlt, die faszinierende Landschaft des Landes zu Fuß zu entdecken. „Dies gilt besonders für den Norden mit seiner intakten Natur. Die Region Éislek bietet allerdings nicht nur eine herrliche Kulisse, sondern auch höchste Standards auf den Wanderwegen“, so Delles.

Die Auszeichnung für das Wanderparadies im Norden des Landes ist nicht die Erste, die in Luxemburg vergeben wird. Bereits der Mullerthal Trail, der Lee Trail und der Éislek Trail wurden in der Vergangenheit als „Leading Quality Trails – Best of Europe“ ausgezeichnet.

