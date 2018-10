6,2 Millionen Euro hat Luxemburg an Strafgeldern an Brüssel überwiesen. Mit der Inbetriebnahme der modernisierten Kläranalge in Bleesbrück ist die Nicht-Konformität Geschichte.

Das Bußgeld ist abbezahlt

Jacques GANSER

Während Jahren war Luxemburg in puncto Abwässer in der Illegalität ...