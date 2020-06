Das besondere Klassenzimmer

In der International School in Differdingen fehlten aufgrund der Covid-Bestimmungen Klassenräume. Ein Busunternehmen lieferte die Lösung.

Am Anfang war es nur so eine Idee, Busse als Klassenräume zu nutzen. Schließlich hatten die Corona-Bestimmungen in vielen Schulen zu Platzmangel geführt. Auf einmal wurden quasi doppelt so viele Klassenräume wie bisher benötigt.

Doch spitzfindige Unternehmer hatten sich bereits Gedanken gemacht ...