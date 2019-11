Das Bahnhofsviertel verändert sich

Alte Bauten weichen modernen Projekten, neue Infrastrukturen entstehen.

Das Stadtteil Gare befindet sich im Aufbruch. Alte Bauten weichen, neue Projekte entstehen. Hinzu kommt die Baustelle des Tramnetzes. Das Bild des Viertels wird sich in Zukunft stark verändern.

Zahlreiche Baustellen prägen derzeit das Bild der Hauptstadt. Doch in kaum einem Stadtteil herrscht zurzeit so viel Bewegung wie im Viertel Gare. Baukräne, Bagger und Baulärm gehören zum Alltag. Während in der Avenue de la Liberté die Arbeiten zur Erweiterung des Tramnetzes im Vordergrund stehen, entstehen rund um den Hauptbahnhof zahlreiche neue Gebäude.

So baut etwa die Post an der Ecke Place de la Gare/Rue Epernay ihren neuen Firmensitz ...