Das Autofestival hat begonnen

In über 80 Autohäusern können sich Interessenten über Fahrzeuge informieren und regelmäßig auch von besonderen Bedingungen profitieren.

(dho) - Die 56. Auflage des Autofestivals wurde am Samstag eingeläutet. In 80 Auto- und Motorhäusern können die Kunden sich die neusten Fahrzeuge anschauen. Viele Händler locken mit außergewöhnlichen Rabatten. Und so erhoffen sich die Organisatoren auch dieses Jahr wieder mehr als 30.000 Interessenten. Das Festival wird noch bis zum 5. Februar dauern.



Wie der Autohändlerverband Fedamo mitteilt, werden mehr als 30 Prozent der jährlichen Kaufverträge während des Autofestivals unterzeichnet.



Bei dem Verkauf der Fahrzeuge dominieren bislang hierzulande Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor (92,5 Prozent). Mit einem Marktanteil von 50,6 Prozent stellt der Benzinmotor die beliebtest Antriebsart dar, gefolgt von Dieselmotoren (41,9 Prozent) und elektrischen Fahrzeugen (7,5 Prozent).