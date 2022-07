Ab Donnerstag stehen wieder neue Preise auf den Anzeigen der Tankstellen. Benzin wird um Mitternacht teurer, Diesel wird billiger.

Tanken in Luxemburg

Das Auf und Ab der Spritpreise geht in die nächste Runde

(lm) – Nachdem sich am Dienstag die Fahrer von Benzinern über eine Preissenkung freuen durften, werden am Donnerstag wieder die Rollen getauscht.

Diesmal dürfen sich Dieselfahrer über vergünstige Kraftstoffpreise freuen. Der Liter Diesel wird nämlich ab Mitternacht fünf Cent billiger und liegt somit bei 1,851 Euro.

Auch das 10ppm-Heizöl wird 4,9 Cent billiger und wird ab Donnerstag für 1,332 Euro frei Haus geliefert, die schwefelhaltigere 50ppm-Sorte kostet ab Mitternacht fünf Cent weniger und liegt somit bei 1,302 Euro.



Nach dem kurzen Aufatmen am Dienstag müssen Fahrer eines Benziners dann erneut etwas tiefer in die Tasche greifen. 95er-Benzin verteuert sich um 1,2 Cent je Liter und kostet somit ab Donnerstag 1,859 Euro. Der Literpreis für Super Plus steigt indes um 2,4 Cent pro Liter auf 2,085 Euro.





