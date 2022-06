Benzinfahrer dürfen sich freuen: Super und Super Plus werden ab Mitternacht günstiger. Dieselfahrer hingegen müssen wieder mehr zahlen.

Zum Wochenende

Das Auf und Ab an den Zapfsäulen geht weiter

(lm) – Die Achterbahnfahrt der Spritpreise geht auch am Samstag wieder weiter: Benzin wird günstiger, Diesel und Heizöl werden teurer.

Nach der Preissenkung am Donnerstag folgt für Super und Super Plus am Samstag eine weitere. Der Liter 95er-Benzin wird um 3,1 Cent je Liter günstiger und sinkt demnach auf 1,943 Euro. 98er-Benzin wird indes um 4,5 Cent pro Liter billiger und kostet ab Mitternacht noch 2,158 Euro.

Dieselfahrer hingegen müssen wieder etwas tiefer in die Taschen. Der Literpreis verteuert sich um 0,8 Cent und liegt somit bei 1,996 Euro.

Auch Heizöl wird wieder teurer: Das schwefelarme Heizöl wird 1 Cent teurer und wird ab Donnerstag für 1,481 Euro frei Haus geliefert. Die 50ppm-Sorte steigt um 0,8 Cent auf 1,441 Euro pro Liter.





