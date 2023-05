In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Bonsais.

Gazettchen

Das anstrengende Leben einer Buche

Jean-Philippe SCHMIT Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Bonsais.

Vor Jahrzehnten bin ich beim Spaziergang im Wald immer wieder einer kleinen Buche begegnet, die in der Mitte des Waldweges stand. Jedes Mal, wenn die Waldarbeiter den Weg freischnitten, wurde die Buche abgeschnitten.

In den Topf statt in die Tonne In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Resteverwertung.

Das Bäumchen hat diese Behandlung überlebt und schoss immer wieder neu aus. Aus jedem abgeschnittenen Ästchen wuchsen zwei neue, wie eine Hydra war es nicht kaputtzukriegen. Das regelmäßige Zurückschneiden führte jedoch zu Zwergwuchs, das Bäumchen sah aus wie ein ausgewachsener Baum, nur eben in Miniatur.

Eines Tages habe ich den Baum ausgegraben und mit nach Hause genommen. Er landete als Terrassenbonsai in einem Topf und verbrachte dort die folgenden Jahre. Bis das jährliche Umtopfen mir zu viel wurde und ich in einer Notoperation den Baum in den Garten pflanzen musste. Dort stopfte er ein Loch in unserer Hecke.

Er überlebte die OP und gedieh prächtig. Drei Jahre später pflanzten wir die Hecke neu an. Die altbekannte Buche landete nicht auf dem Komposthaufen, sie kam wieder in ihren Topf und ich schenkte sie meinem Sohn. Er liebt die Gartenschere. Viele Pflanzen in unserem Garten sind bis auf rund einen Meter Höhe kahl geschnitten.

Wie eine Hydra war der Baum nicht kaputtzukriegen.

Das Bäumchen hat sich im Topf schnell zurechtgefunden. Seit ein paar Tagen ist es wieder mit neuem Grün bedeckt. Sehr zur Freude des Sohnes. Bei „seinem Baum“ kann er wegschneiden, was ihm gefällt. Ich dachte, dass das Bäumchen kahl geschnitten würde, doch es kam anders. Das Werk ist vollbracht, der Baum sah noch nie komischer aus. Die Gartenschere wurde beiseite gelegt und der Baum wird nur noch gegossen.

Jetzt überlege ich, ob ich alle Gartenpflanzen dem Sohnemann schenken soll. So hoffe ich, dass wir die Hecke nicht ein drittes Mal anpflanzen müssen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.