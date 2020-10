Darts-Betrüger erneut vor Gericht

Er versprach Geschäftsleuten eine Anzeige in einer Broschüre, sammelte aber nur das Geld ein. Die Broschüre wurde nie gedruckt. Nun stand ein Mann hierfür zum zweiten Mal vor Gericht.

(SH) - Der Verkauf von Werbeflächen in fiktiven Broschüren eines Dartsvereins und der Minettefreunde schien für einen 48-jährigen Mann zunächst ein lukratives Geschäft zu sein. Ende 2018 und Anfang 2019 klopfte Marco H. immer wieder bei Geschäftsleuten im Süden des Landes an und bat sie, gegen einen Geldbetrag zwischen 50 und 135 Euro eine Anzeige in einer Broschüre zu schalten und somit die Vereine zu unterstützen. Um glaubwürdig zu wirken, zeigte er gar eine Télévie-Broschüre vor.

Doch obwohl der Mann das Geld dankend annahm, kam es nie zur Veröffentlichung einer Anzeige in einer Broschüre ...