Darmkrebs ist in Luxemburg die zweithäufigste Form von Krebs. Im Schnitt sterben jährlich 124 Menschen an Darmkrebs. Das Gesundheitsministerium hatte am Samstag zu einer besonderen Sensibilisierungsaktion geladen.

Darmkrebs: Früh erkannt, Gefahr gebannt

Gilles Siebenaler Darmkrebs ist in Luxemburg die zweithäufigste Form von Krebs, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Zudem ist er die Krebserkrankung, die am zweithäufigsten zum Tod führt. Im Schnitt sterben jährlich 124 Menschen an Darmkrebs.

Um die Bevölkerung für das Thema Darmkrebs und die entsprechende Vorsorge zu sensibilisieren, hatte das Gesundheitsministerium am Samstag auf die hauptstädtische Place d'Armes geladen. Dort konnten die Besucher ein überdimensionales Darm-Modell begehen und dabei viele Informationen rund um das Thema Darmkrebs erhalten.



Darmkrebs taucht in der Regel ab einem Alter von 50 Jahren auf. In den meisten Fällen werden seine Symptome nicht im Anfangsstadium erkannt. Wird er aber frühzeitig festgestellt und behandelt, ist er in neun von zehn Fällen heilbar. Daher ist Vorsorge von großer Wichtigkeit. Mehr Informationen auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums.

Die Aktion auf der Place d'Armes fand im Rahmen des sogenanten "Mars bleu" statt, dem Präventionsmonat in Sachen Darmkrebs. Foto: Alain Piron