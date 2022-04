Im April klingeln wieder Spendensammler der Croix-Rouge an den Haustüren. Um solche Kollekten geht es aktuell auch in einer parlamentarischen Frage.

Tür-zu-Tür-Kollekte

Daran erkennt man echte Spendensammler

Bei der Croix-Rouge gilt der April als "Mois du don" - dazu gehört auch eine Tür-zu-Tür-Kollekte. Welche Regeln bei solchen Sammlungen gelten, ist nun auch Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage.

(DL) - Dürfen Spendensammler einfach so von Tür zu Tür ziehen, um um Geld zu bitten? Nein, denn grundsätzlich ist das Spendensammeln an der Haustür verboten - es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung dafür seitens der Gemeinde oder der Regierung vor. Dies geht aus einer gemeinsamen Antwort von Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Finanzministerin Yuriko Backes (DP) auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Fernand Kartheiser (ADR) hervor.

Findet eine Spendensammlung lediglich in einer Gemeinde statt, dann muss sie von der jeweiligen Kommune ausdrücklich bewilligt worden sein. Ist eine landesweite Aktion geplant, so erteilt das Justizministerium die Erlaubnis. Wie die Ministerinnen hervorheben, bezieht sich das entsprechende Gesetz vom 18. Dezember 1873 jedoch ausschließlich auf Spendensammlungen an der Haustür - Sammlungen im öffentlichen Raum werden in dem Text nicht reglementiert.

Spendensammler der Croix-Rouge im April unterwegs

Aktuell findet übrigens eine solche nationale Spendensammlung statt: Der Monat April steht bei dem Luxemburger Roten Kreuz traditionsgemäß im Namen des „Mois du don“. Wie Croix-Rouge-Pressesprecher Vincent Ruck im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt, findet in diesem Jahr - nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause - auch wieder eine Hauskollekte statt. „Unsere Spendensammler tragen alle einen offiziellen Badge mit ihrem Namen sowie ein „Cahier des quêteurs“ bei sich. Darauf steht auch eine Telefonnummer, die die Menschen wählen können, falls sie Zweifel haben“, so Ruck.

Und es gebe noch ein weiteres Zeichen, dass es sich bei den Spendensammlern tatsächlich um Mitglieder der Croix-Rouge handelt: „Jeder, der an der Tür eine Spende macht, bekommt von unseren Leuten noch vor Ort eine Spendenbescheinigung ausgehändigt." Anzumerken gilt, dass es sich dabei noch nicht um einen Steuerbeleg handelt: „Dieser wird dem Spendenden einige Wochen später von uns per Post zugestellt.“

Die Spendensammler der Croix-Rouge tragen im Übrigen stets professionnelles Informationsmaterial wie Broschüren bei sich. „Ziel der Aktion ist es auch, die Menschen über unsere Arbeit aufzuklären“, so Ruck. Gegebenenfalls hinterlassen die Spendensammler des Roten Kreuzes den Bewohnern auch ein Faltblatt im Briefkasten - so können sie sich auch später noch in Ruhe über den Mois du don informieren.

Wie Sie den Menschen in der Ukraine helfen können Luxemburg zeigt sich solidarisch mit den Ukrainern - und sammelt nicht nur Hilfsgüter.

Kopie der Genehmigung als Bedingung

Fernand Kartheiser hatte in seiner parlamentarischen Anfrage wissen wollen, ob ein Bürger das Recht hat, sich von einem Spendensammler an seiner Haustür eine offizielle Genehmigung vorweisen zu lassen. Laut den Ministerinnen Sam Tanson und Yuriko Backes sehen die Genehmigungen, die das Justizministerium ausstellt, ausdrücklich als Bedingung vor, dass Spendensammler eine Kopie dieser Genehmigung bei sich tragen müssen. Nach dieser könne denn auch jeder Bürger verlangen. Vincent Ruck von der Croix-Rouge bestätigt, dass die besagte Genehmigung auch den Spendensammlern des Roten Kreuzes vorliegt.

309 Organisationen „d'utilité publique“

Fernand Kartheiser hatte sich in seiner parlamentarischen Frage ferner danach erkundigt, wie viele Organisationen hierzulande offiziell als „d'utilité publique“ anerkannt sind. Insgesamt gelten deren 309 als „im öffentlichen Interesse“, schreiben die Ministerinnen. Darunter befinden sich 167 Stiftungen, 118 Vereinigungen und 24 „Etablissements publics“. Die entsprechende Liste wird von der Steuerverwaltung erstellt und ist online abrufbar.

Zusätzlich dazu können Stiftungen und Vereinigungen unter bestimmten Bedingungen eine Genehmigung als nicht-staatliche Entwicklungsorganisation (ONGD) durch das Außenministerium ausgestellt bekommen. Aktuell gebe es offiziell 91 dieser ONGDs. Auch hierzu gibt es eine Liste, einsehbar ist sie auf der Webseite des Ministeriums.

Auch Vereine müssen Konten künftig vorlegen

Dazu verpflichtet, einen Jahresbericht vorzulegen, in dem genau erläutert wird, wie Spendengelder benutzt werden, seien die Organisationen jedoch nicht, teilt die Justizministerin auf eine weitere Frage von Fernand Kartheiser mit. Allerdings müssen sie ihre Mittel ausschließlich zur Erfüllung ihres „Objet social“ nutzen. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass Stiftungen dem Justizministerium ihre Jahreskonten und ihr Budget innerhalb einer gewissen Frist zukommen lassen müssen. Beide Dokumente müssen zudem beim Handelsregister deponiert und elektronisch im „Recueil des Sociétés et associations“ veröffentlicht werden.

Für Vereinigungen bestehe diese Pflicht zurzeit nicht. Das Gesetz sehe lediglich vor, dass der Verwaltungsrat jedes Vereins sich jedes Jahr bei einer Generalversammlung mit den Konten des Vorjahres und dem Budget für das anstehende Jahr befassen muss, damit diese bewilligt werden. Doch auch für Vereine sollen demnächst strengere Vorgaben gelten: Der Gesetzentwurf 6054, der sich auf dem Instanzenweg befindet, sehe vor, dass auch die „Associations sans but luctratif“ ihre Konten und Budgets künftig beim Handelsregister einreichen müssen.

