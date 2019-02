Daniel da Mota aus Untersuchungshaft entlassen

Der wegen Abus de faiblesse angeklagte Fußballnationalspieler Daniel da Mota ist nach zwei Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Nach seiner Haftentlassung wird Da Mota am Samstag wieder das Training aufnehmen.

Die Pressestelle der Justiz bestätigte auf Nachfrage des "Luxemburger Wort", dass einem Antrag auf Haftverschonung des Beschuldigten in zweiter Instanz stattgegeben wurde. Zu den Hintergründen gab es keine weiteren Auskünfte.



Es ist davon auszugehen, dass die Ratskammer des Berufungsgerichts zur Schlussfolgerung gelangt ist, dass nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen Haftgründe wie Flucht-, Verdunklungs- und Wiederholungsgefahr keinen Bestand mehr haben ...