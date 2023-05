Die 5519 ist die einzig verbliebene Dampflokomotive ihrer Art in Luxemburg.

75. Jubiläum

Dampflok 5519 am Hauptbahnhof ausgestellt

Mike STEBENS Die 5519 ist die einzig verbliebene Dampflokomotive ihrer Art in Luxemburg.

Am Gleis 14 des Hauptbahnhofs kamen Eisenbahnromantiker am Sonntag voll auf ihre Kosten. Die Dampflokomotive 5519 feierte vor sich hin qualmend ihren 75. Geburtstag. Raphaël Harf von der 5519 asbl berichtet: „Wenn man die Treppen hochsteigt zum Führerstand, ist das eine Zeitreise. Die Technik stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das spürt man.“

15 Am Quai 14 machte die Dampflok am Sonntag halt. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Am Quai 14 machte die Dampflok am Sonntag halt. Foto: Alain Piron Sie ist die einzig noch verbliebene Dampflokomotive dieser Art. Foto: Alain Piron Charly Huberty und Sven Poirier von der 5519 asbl. erklärten den Besuchern die Dampflok (v.l.n.r.). Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Zahlreiche Details sind auf der Lok zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Auch die Waggons zogen ihr Interesse auf sich. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Die Mitglieder der 5519 asbl. boten den Besuchern Getränke an. Foto: Alain Piron Charly Huberty erklärte den Besuchern die Dampflok (v.l.n.r.). Foto: Alain Piron Um die Lok zu befeuern, braucht es ausreichend Kohle. Foto: Alain Piron Zwischendurch musste in der Lok nachgeschaufelt werden. Foto: Alain Piron Neben Holz und Kohle kann ebenfalls Torf zum Heizen genutzt werden. Foto: Alain Piron

Die 5519, die der CFL gehört und in der Lagerhalle des Hauptbahnhofs aufbewahrt wird, ist noch immer einsatzbereit. „Es handelt sich nicht um eine Museumsmaschine, sie befindet sich noch offiziell im Register“, erklärt Raphaël Harf. Allerdings konnte die Lokomotive in den vergangenen Jahren nicht alleine fahren und musste von einer elektrischen Maschine, die an das heutige Zugsteuerungssystem angepasst ist, gezogen werden.



Gebaut wurde die Dampflok 1948 in Wien, von wo aus sie im selben Jahr mit 19 Schwestermodellen den Weg nach Luxemburg fand. Bis 1964 beförderte die Baureihe 55 vor allem Kohle und Eisenerz. Davon ist nur die 5519 erhalten geblieben, der Rest wurde verschrottet. „Es ist meines Wissens nach die einzige ihrer Art, die in Europa noch in Betrieb ist. Das ist schon etwas ziemlich Einzigartiges“, meint Raphaël Harf.

