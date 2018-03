Eine Scheune in Dahl ist am frühen Donnerstag kurz nach Mitternacht in Flammen aufgegangen.

Dahl: Dachstuhlbrand in Scheune

Eine Scheune in Dahl ist am frühen Donnerstag kurz nach Mitternacht in Flammen aufgegangen.

In Dahl brannte in der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht eine Scheune. Im Einsatz waren der CIS Goesdorf, der CIS Wiltz, der CIS Alebesch, der Brandinspektor sowie die Police Grand-Ducale.

Weitere Details liegen noch nicht vor.