Gegen 16.30 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Dachstuhlbrand an einem Haus in der Rue de Contern in Sandweiler.

Lokales 4

Dachstuhlbrand in Sandweiler

Gegen 16.30 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Dachstuhlbrand an einem Haus in der Rue de Contern in Sandweiler.

Gegen 16.30 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Dachstuhlbrand an einem Haus in der Rue de Contern in Sandweiler. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Sandweiler, Hesperingen, Moutfort und Sandweiler musste man feststellen, dass das Feuer bereits einen Großteil des Daches zerstört hatte. Wegen Zwischendecken und der ungünstigen Wetterverhältnisse dauerte es bis gegen 21.30, bevor die Löschkräfte abziehen konnten, allerdings nicht ohne eine Brandwache am Ort zurückzulassen. Eine Person musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Feuerwehr Hesperingen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Feuerwehr Hesperingen Foto: Feuerwehr Hesperingen Foto: Feuerwehr Hesperingen Foto: Feuerwehr Hesperingen