Dachstuhlbrand in Hosingen

Vier Familien wohnten zum Zeitpunkt des Ausbruchs in dem Gebäude an der Hauptstraße in Hosingen.

(TJ/SC) - In Hosingen brannte am Freitagnachmittag ein an der Hauptstraße gelegenes Wohnhaus. Die N7 wurde aus diesem Grund gegen 16.30 Uhr gesperrt, was zu Staus in der Umgebung führte. Gegen 19.15 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Norden wieder für den Verkehr geöffnet, die Spur in Richtung Süden bleibt allerdings vorerst noch geschlossen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge ist das Feuer im Dachstuhl eines Gebäudes ausgebrochen. Einer Person war Rauchgeruch innerhalb des Hauses aufgefallen, beim Nachsehen entdeckte man, dass das Gebälk Feuer gefangen hatte. Es halten sich keine Personen mehr im Haus auf, Verletzte wurden bisher noch nicht gemeldet.

In dem Haus, das gegenüber der Kirche liegt, befindet sich ein Gemischt- und Backwarenhandel. Wie der Brand entstanden ist, ist nicht gewusst.

In dem Gebäude wohnen vier Familien. Bürgermeister Romain Wester war vor Ort und sicherte den Bewohnern zu, ihnen gegebenenfalls bei der Suche einer Unterkunft unter die Arme zu greifen. Ersten Einschätzungen zufolge ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

