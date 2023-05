Am Mittwochmorgen. Dachstuhlbrand in Echternach Heute um 15:53 In der Dachisolation eines Neubaus an der Route de Luxembourg brach am Morgen ein Brand aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Am Mittwochvormittag hat ein Feuerwehreinsatz in Echternach die Rettungskräfte gefordert. Der Einsatz an der viel befahrenen Straße blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Verkehr im Abteistädtchen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf der Route de Luxembourg gerufen. Für die Lösch- und Räumarbeiten musste die Straße gesperrt werden, der Verkehr staute sich bis auf die N11. Der Brand ist unter Kontrolle, die Arbeiten am Haus dauern an. Da das Feuer in Isolationsmaterial unter einer Blechabdeckung ausgebrochen war, musste das Dach fast vollständig abgetragen werden, bevor auch die letzten Glutnester abgelöscht werden konnten, wie Einsatzleiter Christian Wagner erläuterte. Die Arbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hinein.



Die Route de Luxembourg bleibt wegen des Einsatzes noch bis gegen 19 Uhr gesperrt.





