Dachstuhlbrand in Echternach

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag in Echternach ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Rettungskräfte konnten die Flammen unter Kontrolle bringen.

(m.r.) - Gegen 17 Uhr ist in Echternach in der Rue de la Sûre der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Es gab eine starke Rauchentwicklung, die Rettungskräfte konnten die Flammen aber gegen 18.40 Uhr unter Kontrolle bringen. Das Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser konnte verhindert werden. Wie der nationale Rettungsdienst gegen 20 Uhr meldet, werden die Löscharbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen ...