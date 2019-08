Am Dienstagabend ist es im Dernier Sol in Luxemburg-Bonneweg zu einem Dachstuhlbrand gekommen.

Dachstuhlbrand in Bonneweg

(SH) - Am Dienstagabend ist es im Dernier Sol in Luxemburg-Bonneweg zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Gäste eines naheliegenden Restaurants mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Die Löscharbeiten dauern an.

Informationen zur Brandursache liegen derzeit nicht vor.

2 Die Rauchwolken sind deutlich zu sehen. Foto: Privat

