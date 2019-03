Dachstuhlbrand in Bissen

In Bissen brannte am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein Dachstuhl in der Cité Albert Raths.

In Bissen brannte am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein Dachstuhl in der Cité Albert Raths.





Mehrere Brandnester wurden abgelöscht. Foto: CIS Bissen

(TJ/mth) - In Bissen brannte am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein Dachstuhl in der Cité Albert Raths. Das Feuer konnte von Einsatzkräften aus der gesamten Region schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Teil des Hauses in Flammen. Dank des beherzten Eingreifens der Feuerwehrleute konnten das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, anschließend öffnete man von einer Drehleiter aus die Dachabdeckung, um darunterliegende Brandnester zu suchen und abzulöschen.



Gegen 23.30 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Der Materialschaden ist erheblich, Menschen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt,.

Die Wehren aus Bissen, Colmar-Schieren, Ettelbrück und diekirch waren im Einsatz, zudem waren Rettungswagen aus Lintgen und Ettelbrück vor Ort.