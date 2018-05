In der Huewelerstrooss in Beckerich ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen.

Dachstuhl in Brand

3 Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Foto: Polizei

Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochnachmittag in der Huewelerstrooss in Beckerich. Auf dem Dachstuhl einer Gaststätte kam es zu einem Brand, wodurch sich dichte Rauchwolken gebildet haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach soll das Feuer in einer Rösterei, die sich in einem Anbau befindet, ausgebrochen sein und von dort aus auf das Haus übergegriffen haben.



Verletzt wurde niemand, das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar.



Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt. Ortskundige Autofahrer sollen den Bereich großräumig umfahren.