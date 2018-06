In der Nacht zum Freitag hat nicht nur der Regen seine zerstörerische Kraft unter Beweis gestellt. Auch die Gewitter zogen nicht spurlos vorbei. So schlug der Blitz gegen drei Uhr in Reimberg im Préizeraul in ein Haus ein.

Dachstuhl geht nach Blitzeinschlag in Flammen auf

Ein Blitzeinschlag verursachte in der Nacht zum Freitag hohen Sachschaden im Préizerdaul.

Foto: Charles Reiser

Der Dachstuhl des derzeit leerstehenden Gebäudes ging sofort in Flammen auf. Es entstand hoher Sachschaden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Préizerdaul, Grosbous, Redingen, Viichten und Useldingen im Einsatz.