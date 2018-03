Nachdem Anfang der Woche bereits neue Radargeräte am Kreisverkehr Raemerich und auf der Strecke von Angelsberg nach Mersch ausgestellt wurden, ist nun auch der Radar auf der N8 zwischen Brouch und Saeul in Position.

Da waren es drei

Steve Remesch Der neue Radar auf der N8 blitzt ab 70 km/h und das in beide Fahrtrichtungen.

Nachdem Anfang der Woche bereits neue Radargeräte am Kreisverkehr Raemerich und auf der Strecke von Angelsberg nach Mersch ausgestellt wurden, ist nun auch der Radar auf der N8 zwischen Brouch und Saeul in Position.







Zwei neue Radare in Stellung – dritter wird folgen

Genau wie auf anderen Landstraßen ist das Lidar-Verkehrsüberwachungsystem auch an dieser Stelle in beide Fahrtrichtungen ausgerichtet. Die Geschwindigkeit ist an dieser Stelle auf 70 km/h reduziert.



Bereits während der Errichtungsphase hatte das Infrastrukturministerium einen Baustellenradar auf der Strecke betreiben.