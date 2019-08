Adrenalin pur. Diese Woche geht es rund in den Kinos, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf die Zuschauer warten gefährliche Autofahrten, kreischende Fans, Bedrohungen und eine Unmenge an Spannung in sechs neuen Produktionen.

Lokales 6

D'Woch am Kino: Achterbahnfahrt

Sara GOERRES Adrenalin pur. Diese Woche geht es rund in den Kinos, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf die Zuschauer warten gefährliche Autofahrten, kreischende Fans, Bedrohungen und eine Unmenge an Spannung in sechs neuen Produktionen.

"Ask Dr Ruth"



Eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle ist auch das Leben der Ärztin Ruth Westheimer. Die Dokumentation „Ask Dr. Ruth“ von Ryan White gibt Einblicke in das Leben von Amerikas berühmtester Sextherapeutin: Ruth Westheimer überlebte den Holocaust und musste sich ihren Weg hart erkämpfen. „Mehr Gefühl, wenn du das Wort Sex sagst“, lautet eine Aussage der 91-Jährigen, die in Deutschland unter dem Namen Karola Ruth Siegel geboren wurde.



"Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw"

Harte Kämpfe sind ebenfalls im nächsten Film mitzuerleben, jedoch als fiktive Geschichte. Ein Virus, das die halbe Welt vernichten könnte, spielt bei „Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw“ eine große Rolle. Im neunten Teil der amerikanischen Blockbusterreihe liefern sich Dwayne Johnson und Jason Statham einen Kampf gegen das Böse. Zudem sind in dem Action-Mystery-Film von David Leitch auch noch Idris Elba, Kevin Hart und Helen Mirren zu sehen.



"Playmobil: The Movie"



Auf gefährliche Reisen begeben sich auch die Plastikhelden in „Playmobil: The Movie“. Bekannte Stimmen sind in Lino DiSalvos Produktion ebenfalls zu hören, hauchen doch Adam Lambert, Meghan Trainor, Daniel Radcliffe und Anya Taylor-Joy den Figuren Leben ein.



"Jabariya Jodi"

Neben Publikumsknallern gehen aber auch diesmal wieder weniger bekannte internationale Produktionen an den Start. Prashants Singhs „Jabariya Jodi“ entfaltet vor dem Hintergrund des Brauchs einer Bräutigamentführung eine romantische Bollywood-Action-Komödie.



"Nerkonda Paarvai"



Eine andere indische Produktion ist ebenfalls mit von der Partie: Bei „Nerkonda Paarvai“ von dem indischen Regisseur H. Vinoth handelt es sich um einen Thriller, der sich fast vollständig vor Gericht abspielt und ein Remake des Hindifilms „Pink“ aus dem Jahr 2016 ist.



"Bring the Soul: The Movie"



Die koreanische Boyband BTS, die auch noch unter dem Namen „Bangtan Boys“ bekannt ist, erregt Aufsehen mit ihrem bereits dritten Dokumentarfilm „Bring the Soul: The Movie“. Gezeigt werden Bilder der „Love Yourself“-Welttournee und Eindrücke vom Leben hinter der Bühne.