"D'Stad lieft": Das Riesenrad steht

Nadine SCHARTZ Nachdem die Schueberfouer wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, hat die Stadt Luxemburg ein unterhaltsames Sommerprogramm auf die Beine gestellt, darunter auch ein 50 Meter hohes Riesenrad auf der Kinnekswiss.

Es ist ein Bild, das es so bis dato noch nicht gegeben hat: Ein 50 Meter hohes Riesenrad wird derzeit auf der Kinnekswiss im Stadtpark aufgebaut. Doch noch heißt es Geduld bewahren, denn erst am Samstag werden die ersten Fahrten darauf möglich sein.

5 Nachdem in der vergangenen Woche die Bodenplatten verlegt, wurde am Dienstag mit dem Aufbau des Riesenrades begonnen. Foto: Lex Kleren

um weitere Bilder zu sehen. Nachdem in der vergangenen Woche die Bodenplatten verlegt, wurde am Dienstag mit dem Aufbau des Riesenrades begonnen. Foto: Lex Kleren In der Planungsphase überprüfte ein Studienbüro die Tragfähigkeit des Untergrunds. Foto: Lex Kleren Stück für Stück wurden die einzelnen Elemente des 50 Meter hohen Rades installiert. Foto: Lex Kleren Nach und nach werden am Mittwoch die 36 Gondeln angebracht. Foto: Guy Jallay Damit die Besucher auf der Kinnekswiss entspannen können, werden ein Loungebereich mit Liegestühlen und diversen Möglichkeiten zum Snacken das Angebot vervollständigen. Foto: Guy Jallay

Das Riesenrad gehört zu einer jenen Attraktionen, welche die Stadt Luxemburg im Sommer unter dem Motto „D'Stad lieft“ wegen des Corona-bedingten Ausfalls der Schueberfouer organisiert. Um dies aber überhaupt auf der Kinnekswiss aufbauen zu können, waren im Vorfeld umfangreiche Vorbereitungen erforderlich, wie Laurent Schwaller, Koordinator der öffentlichen Plätze in der Hauptstadt, auf Nachfrage erklärt.

So musste etwa zuerst ein Commodo-Incommodo-Verfahren in die Wege geleitet werden. Neben dem Prüfen des Standorts und dem Erstellen eines Baubuchs, führte zudem ein Ingenieurbüro eine Baugrundanalyse durch. „Dieser Schritt war wichtig, um festzustellen, dass der Untergrund das Gewicht des Riesenrades tragen kann“, so Laurent Schwaller.

Bis zum 13. September geöffnet

Erst nachdem all diese Schritte erledigt waren, folgte in der vergangenen Woche mit der Verlegung der Bodenplatten die nächste Etappe. Am Dienstag wurde schließlich mit dem Aufbau der 50 Meter hohen Attraktion begonnen; am Mittwochabend sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Bevor das Rad nun aber in Betrieb geht, wird dieses von Luxcontrol überprüft.

Von Samstag bis zum 13. September wird das Riesenrad dann täglich zwischen 11 und 22 Uhr seine Runden auf der Kinnekswiss drehen. Das Angebot wird durch einen Lounge-Bereich mit Liegestühlen und einem Snackbereich vervollständigt.



Die 36 Gondeln bieten Platz für jeweils sechs Personen und sind auf die Bedürfnisse von Personen im Rollstuhl und Eltern mit Kinderwagen angepasst. Der Eintritt auf das Riesenrad kostet sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder unter zehn Jahren und 20 Euro für Gruppen von mindestens vier Personen pro Gondel. Damit das Angebot auch kostenlos genutzt werden kann, wird die Stadt Luxemburg in den kommenden Wochen 6 500 Fahrscheine in der Hauptstadt verteilen.



