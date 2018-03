„Mir gi klibberen“: Am Freitag und Samstag sind vielerorts wieder Kinder mit ihren Instrumenten unterwegs, um das Geläut der Kirchenglocken, die vor Ostern schweigen, zu ersetzen.

"D'Moiesklack laut!"

Sophie Hermes „Mir gi klibberen“: Am Freitag und Samstag sind vielerorts wieder Kinder mit ihren Instrumenten unterwegs, um das Geläut der Kirchenglocken, die vor Ostern schweigen, zu ersetzen.

Lautes Klappern, Rattern und Kinderrufe statt Kirchenglocken: Am Karfreitag heißt es quer durchs Land für viele Kinder wieder „Mir gi klibberen“. Morgens, mittags und abends übernehmen sie zwei Tage lang die Arbeit der schweigenden Kirchenglocken. Dafür drehen die Kinder – meist handelt es sich bei ihnen um Messdiener und Kinder, die demnächst die Kommunion machen – ihre Runde durch die Dörfer, benutzen ihre Ratschen, Raffeln, Knarren und hölzerne Klappergeräte und rufen abwechselnd „D'Moiesklack laut!“, „D'Mëttesklack laut!“ und „D'Owesklack laut!“. Damit wollen sie die Menschen zur Messe und zum Gebet aufrufen.

Die Tradition des Klibberen besteht in Luxemburg seit Jahrhunderten. Seit dem Gloria der Abendmesse am Gründonnerstag schweigen nämlich die Kirchenglocken, Orgeln und Altarschellen, da die Erinnerung an das Leiden und den Tod Jesu bis zum Osterfest jubelnde Glocken verbietet.

Im Volksmund wird das Schweigen allerdings dadurch erklärt, dass die Glocken vor Ostern nach Rom fliegen. Dort sollen sie den Osterjubel anstimmen und vor dem Papst ihre Osterbeichte ablegen.

Belohnung für die Arbeit

Erst am Sonntag werden die Kirchenglocken wieder quer durchs Land erklingen. Dann haben die Klibberkanner ihre Arbeit erledigt.

Zuvor werden sie ihre letzte Runde nutzen, um eine Belohnung für ihre Mühe zu fordern. Mit zum Teil bunt geschmückten Karren werden sie am Samstag durch die Dörfer ziehen und mit den Worten „dik dik dak, dik dik dak, muer ass Ouschterdag“ Eier, Schokolade oder auch Kleingeld in Empfang nehmen. Das Eingesammelte wird später zwischen den Kindern aufgeteilt.

In weiten Teilen des Landes konnte sich die Tradition bis heute behaupten, auch wenn sich immer weniger Personen am Klibberen beteiligen. Wie viele Kinder dabei sind, hängt in der Tat von Jahr zu Jahr und von Ort zu Ort ab. In einigen Ortschaften wird heutzutage gar nicht mehr geklibbert.

Um die Sicherheit der Kinder zu gewähren, werden unterdessen seit Tagen bereits vielerorts Verkehrsteilnehmer mit Schildern dazu aufgerufen, vorsichtig zu fahren.