In Ettelbrück gewinnt die LSAP mit Spitzenkandidat Bob Steichen an Stimmen. Die CSV steckt Verluste ein.

Lokales 2 Min.

LSAP gewinnt in Ettelbrück

CSV muss in Ettelbrück Stimmenverluste hinnehmen

Nico MULLER In Ettelbrück gewinnt die LSAP mit Spitzenkandidat Bob Steichen an Stimmen. Die CSV steckt Verluste ein.

Während die LSAP in Ettelbrück 6,36 Prozent mehr Stimmen für sich verbuchen konnte, musste die CSV mit 6,74 Prozent in etwa denselben Anteil an Stimmenverlust hinnehmen. Nachdem die CSV vor sechs Jahren als einzige Partei noch zulegen konnte, ging es nun also wieder in die andere Richtung.

Mit Sicherheit wird dabei auch die Tatsache mitgespielt haben, dass mit Paul Solvi, Edmée Juncker und Mireille Reuter gleich drei „Schwergewichte“ der Ettelbrücker CSV nicht mehr zu den Wahlen antraten.

Auf der anderen Seite konnte die LSAP bedeutend zulegen, was nicht zuletzt auch das Verdienst ihres Spitzenkandidaten Bob Steichen ist. Mit 2 238 persönlichen Stimmen verbuchte er die meisten Stimmen aller Kandidaten und schlug Bürgermeister Jean-Paul Schaaf sogar um satte 326 Stimmen. Im Endeffekt finden sich beide Parteien mit fünf Sitzen im Gemeinderat wieder, und es wird spannend sein zu sehen, wie man sich einigen wird. In den vergangenen vier Legislaturperioden lenkte man die Geschicke der Gemeinde jedenfalls gemeinsam …

Insgeheim hatte Bürgermeister Jean-Paul Schaaf damit gerechnet, diesmal Stimmen zu verlieren: „Angesichts des Abgangs von drei CSV-Vertretern im Gemeinderat, die 2017 viele Stimmen auf sich vereinigen konnten, kommt dieser Stimmenverlust nicht von ungefähr. Trotzdem haben wir es geschafft, mit dieser jungen Mannschaft unsere fünf Sitze zu behalten. Natürlich ist die LSAP der Wahlgewinner, und wir werden zusammen mit ihr schnell entscheiden, ob wir weiterhin die Geschicke der Gemeinde gemeinsam lenken wollen oder nicht.“ Bob Steichen zeigte sich nach Bekanntwerden des Wahlresultats sehr erfreut über dessen Ausgang. „Wir haben einen Sitz hinzugewonnen, die meisten Gesamtstimmen erreicht und sind jetzt zumindest auf Augenhöhe mit der CSV. Wir werden sehen, wie es weitergeht.“

Auch die DP kann sich zufriedengeben über den Wahlausgang, auch wenn es nicht zu einem weiteren Sitz gereicht hat. Immerhin konnte man aber 3,53 Prozentpunkte hinzugewinnen. Obwohl sie als Spitzenkandidatin ins Rennen gegangen war und den Sprung in den Gemeinderat nicht schaffte, zeigte sich Anne Daems nicht enttäuscht. „Wir haben den zweiten Sitz gesichert, das ist das Wichtigste. Ob ich einen davon innehabe oder nicht, ist nicht relevant. Ich kann gut mit meinem vierten Platz leben.“

Enttäuscht zeigte sich hingegen Svenja Birchen, Spitzenkandidatin der Déi Gréng. „Wir hatten uns zwar darauf eingestellt, dass wir vielleicht Stimmen verlieren könnten. Aber, dass wir einen von zwei Sitzen verlieren, ist dann doch enttäuschend.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.