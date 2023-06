In Diekirch hat die LSAP die absolute Mehrheit verloren. Ihren Vorteil aus diesem Resultat ziehen vor allem die Christsozialen mit Charel Weiler an der Spitze.

LSAP verliert Vormachtstellung

CSV ist der große Wahlgewinner in Diekirch

Nico MULLER In Diekirch hat die LSAP die absolute Mehrheit verloren. Ihren Vorteil aus diesem Resultat ziehen vor allem die Christsozialen mit Charel Weiler an der Spitze.

In Diekirch ist es vorbei mit der Vormachtstellung der LSAP. Nachdem die Partei zweimal in Folge die absolute Mehrheit im Gemeinderat innehatte, musste sie nun im Vergleich zu den vergangenen Wahlen 2017 satte 10,04 Prozent Stimmenverluste hinnehmen und verlor zwei Sitze. Insgesamt konnte die LSAP 12.740 Stimmen auf sich vereinigen, lediglich sieben mehr als die CSV, die nun ebenfalls mit fünf Sitzen im Gemeinderat vertreten ist. In Prozenten drückt sich der Stimmenanteil mit 36,97 für die LSAP und 36,95 für die CSV aus. Die CSV kann sich also als klarer Gewinner sehen.

Einen anderen Gewinner gibt es in Diekirch aber auch noch, und zwar die DP, die 6,69 Prozentpunkte zulegen konnte und künftig auch mit zwei Leuten im Gemeinderat vertreten ist. Derweil folgt das Resultat von Déi Gréng dem nationalen Trend: Der Stimmenanteil fällt von 12,67 auf 10,45 Prozent.

Dementsprechend enttäuscht reagierte denn auch Claude Thill, Spitzenkandidat der LSAP. „Wir waren in die Wahlen gegangen, nicht, um ein weiteres Mal die absolute Mehrheit zu erreichen, sondern, um die Wahlen zu gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wie es nun weitergeht, kann ich im Moment überhaupt nicht sagen.“ Charel Weiler, Spitzenkandidat der CSV, konnte mit 1.713 Stimmen die meisten von allen Kandidaten erringen. Es sei ein großer Vertrauensbeweis der Bevölkerung, und zwar in erster Linie für seine ganze Mannschaft, aber auch für ihn persönlich. „Als Wahlgewinner können wir bei den Koalitionsverhandlungen aber wohl ein gewichtiges Wort mitreden“, so Weiler, der sich natürlich über das exzellente Wahlergebnis freute.

Auch DP-Spitzenkandidat José Lopes Gonçalves blickt mit Genugtuung auf den Wahlausgang: „Wir haben zwar damit gerechnet, dass wir vielleicht etwas hinzugewinnen werden. Dass es aber so klar werden würde, hätten wir uns aber nicht träumen lassen. Ich persönlich fühle mich denn auch darin bestätigt, mit vielen jungen, kompetenten Kandidaten in die Wahlen gegangen zu sein.“ Keine Illusionen macht sich Déi Gréng-Spitzenkandidat Fränk Thillen. „Wir haben unseren Sitz behalten. Mehr konnten wir uns nicht erwarten. Ich denke, die nächste Koalition heißt Schwarz/Blau.“

