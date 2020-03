CSV fordert eine Tram für Düdelingen

CSV Diddeleng schlägt eine Trambahn zur Lösung des lokalen Verkehrsproblems vor.

Vor zwei Wochen hat der Düdelinger Gemeinderat den allgemeinen Bebauungsplan (PAG) in die Prozedur geschickt. Im Großen und Ganzen hat der Entwurf zur künftigen Stadtentwicklung die Zustimmung aller Parteien gefunden. Beim Thema Verkehr jedoch gab es seitens der Oppositionsräte zum wiederholten Mal Kritik. In Anbetracht der Wachstumsprognose für die Gemeinde, fehle es an einem durchdachten Verkehrskonzept.

„Es braucht mehr Weitsicht“, sagen Michèle Kayser-Wengler und Jean-Paul Gangler, Mitglieder der CSV Diddeleng ...