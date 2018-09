Um vernünftig leben zu können, sollten einer Familie mit zwei Kindern in Luxemburg jeden Monat 4 079 Euro zur Verfügung stehen. Wem das Geld fehlt, kann auf die Croix-Rouge-Butteker ausweichen.

Noch ist es ruhig in dem kleinen Laden an der Rue Foascht in Remich, geöffnet wird Nachmittags erst um 14:30 Uhr ...