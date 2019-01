Le Kurdistan en lutte contre Daech: le regard de la réalisatrice Eva Husson avec son film «Les Filles du Soleil»ne convainc pas toujours.

Lokales 1 3 Min.

Critique ciné: La guerre au féminin

Thierry HICK Le Kurdistan en lutte contre Daech: le regard de la réalisatrice Eva Husson avec son film «Les Filles du Soleil»ne convainc pas toujours.

Une combattante kurde et une journaliste française se retrouvent dans un Kurdistan en guerre contre l'Etat islamique. Une rencontre qui pose des questions, sans pour autant toujours donner les bonnes réponses.

Bahar dirige le bataillon de combattantes «Les Filles du Soleil» et veut reconquérir sa ville, retrouver son petit garçon et surtout se venger de l'assassinat de son mari. L'ancienne avocate, après avoir été l'otage des extrémistes et réussi à s'enfuir, a pris les armes.

Mathilde, qui n'en est pas à son premier reportage de guerre – elle a perdu un œil à Homs en Syrie –, débarque au Kurdistan pour suivre la lutte de Bahar. Les deux femmes – campées par une convaincante Emmanuelle Bercot et une époustouflante Golshifteh Farahani – se rencontrent et partagent un quotidien d'horreur. La réalisatrice française Eva Husson plante rapidement le décor.

Les combattantes sont bien réelles, l'ennemi, de l'autre côté de la montagne, reste invisible – du moins au début. L'inébranlable machine de guerre est en route. La menace, la peur et la haine sont palpables.

La vie périlleuse de Bahar est décortiquée avec minutie. De nombreux flash-back renvoient à des jours meilleurs avant que la terreur ne se soit abattue sur cette famille heureuse.

Tourné en Géorgie voisine, «Les Filles du Soleil» témoigne de la cruauté, de la barbarie qui règnent. La violence, à quelques exceptions près, n'est pas montrée, tout au plus suggérée. Eva Husson se refuse à jouer le jeu des terroristes.

Les rues dévastées, les échanges de tirs entre les islamistes et les défenseurs d'un Kurdistan libre, les familles décimées, la libération de Bahar après l'humiliation des viols à répétition sont autant d'épisodes d'un quotidien effroyable. Eva Husson défend ses propos avec conviction et fermeté. Pour aller finalement chercher une infinie trace d'humanisme qui réussit à survivre dans cet univers d'horreur.



Tourné en Géorgie voisine, «Les Filles du Soleil» témoigne de la cruauté, de la barbarie qui règnent. Photo: Maneki Films









Des images «trop belles» pour être vraies

Un choix qui à de multiples moments se traduit par des images «trop belles» pour être vraies. Sans parler d'une bande son réellement déplacée. Le choix d'une belle musique de fond symphonique et «hollywoodienne» pour illustrer la guerre est aberrant

De là se pose la question: un film – donc une création artistique – même s'il s'inspire de faits et de témoignages réels, peut-il ou a-t-il le droit de prendre quelque distance avec la réalité? A force de documentaires, plus ou moins véridiques, le spectateur est habitué à ces scènes de guerre ou de combats. La comparaison – justifiée ou non – devient donc en quelque sorte inéluctable. Une relecture du monde réel se défend par le choix d'idées et de buts à atteindre. Tel n'est visiblement pas le cas avec «Les Filles du Soleils»



Le destin de deux femmes

Entre moments de fortes tension et d'intimité partagée entre la rage de vivre de Bahar et le travail journalistique de Mathilde, le film oscille perpétuellement entre deux univers distincts: le destin de deux femmes face à la menace islamiste. Un aller-retour loin de tout propos officiel, politique ou propagandiste. Eva Husson a de ce fait réussi son pari.

Et pourtant. Le scénario, au rythme narratif saccadé, connaît des hauts et des bas et accorde une place bien trop importante au personnage de Mathilde, qui avec son appareil de photo capte l'instantané. Pourquoi est-elle là? Que veut-elle dire? On s'en doute, mais au-delà des quelques évidences convenues et déjà entendues, le sujet n'est pas abordé. Le générique final est désobligeant: la journaliste de guerre sur le retour écrit son récit, son «histoire». Défendant la nécessité de son travail, de la liberté de la presse, ses propos sont vides et d'une banalité déconcertante.

Eva Husson choisit, ici, une conclusion convenue, sans éclairages et surtout sans perspectives. Que sont finalement devenues Bahar et ses combattantes après avoir repris le contrôle de leur ville? La question, une fois le travail de Mathilde terminé, reste sans réponse. Et ne semble plus d'actualité... Un regard à sens unique, finalement. Dommage!