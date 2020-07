Vom 16. Juli an sollen ebenso viele Kinder wie vor der Krise in den Tagesstätten betreut werden können. Es gelten aber noch einige Sicherheitsvorkehrungen.

Crèches: Covid-Einschränkungen werden ab Mitte Juli gelockert

Ab Mitte Juli kehrt in den Crèches hierzulande wieder mehr Normalität ein. Wie RTL am Donnerstag meldet, sollen vom 16. Juli an die mehrere Beschränkungen, die bislang noch wegen der Covid-19-Krise gelten, aufgehoben werden. So dürfen wieder ebenso viele Kleinkinder wie vor der Krise betreut werden. Verträge mit Eltern, die aufgrund der Krise ausgesetzt werden mussten, treten ab diesem Datum auch wieder in Kraft.

In einem Schreiben an die Betreiber, betont das Ministerium, dass aber auch weiterhin Hygienevorschriften gelten. So sollen die Betreiber der Strukturen dafür sorgen, dass die Kinder sich möglichst viel im Freien aufhalten können. Kranke Kinder dürfen allerdings nicht in den Strukturen betreut werden.

Vom 15. Juli an können Eltern nicht mehr vom Congé pour raisons familiales profitieren.

Die Einrichtungen mussten wie die Schulen zu Beginn der sanitären Krise im März ihre Türen schließen. Ende Mai durften sie dann wieder unter strengen Auflagen öffnen.

