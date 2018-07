Im Oktober 2017 war in Bous eine Kindertagesstätte geschlossen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Untersuchung eingeleitet. Radio 100,7 nennt nun weitere Details zum Fall.

Crèche-Verantwortliche der Körperverletzung beschuldigt

Im Oktober 2017 war in Bous eine Kindertagesstätte geschlossen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Untersuchung eingeleitet. Das Wohlbefinden der dort betreuten Kinder sei in Gefahr, war damals mitgeteilt worden. Radio 100,7 nennt nun weitere Details zum Fall.

(gs) - Justizsprecher Henri Eippers bestätigte dem Radiosender 100,7 auf Nachfrage hin, dass der zuständige Untersuchungsrichter bereits im März diesen Jahres die Verantwortliche der Kindertagesstätte offiziell beschuldigt hat.



Der Frau werden vorsätzliche Körperverletzung an Kindern unter 14 Jahren sowie das Vorenthalten von Essen und Pflege vorgeworfen. Vorwürfe, bei denen bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen. Ob und wann es zu einem Gerichtsverfahren gegen die Frau kommt, ist noch nicht entschieden. Die Ermittlungen laufen weiter.

Die Kindertagesstätte "Léiwe Léiw" war am 12. Oktober 2017 in die Schlagzeilen geraten, als bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hatte, dies weil das Wohlbefinden der Kinder in Gefahr sei. Zu diesem Zeitpunkt waren 20 Kinder in der Crèche eingeschrieben. Das Erziehungsministerium hatte daraufhin der Betreiberin die Genehmigung entzogen.