Crassier Monnerich: Problemfall Sickerwasser

Mit einer Pflanzenkläranlage will man die Belastung der Kiemelbaach reduzieren.

Wie geht es weiter mit der Sanierung des sogenannten Crassier in Monnerich und wie steht es um die damit verbundenen ökologischen Aspekte? Vor dem Hintergrund des besorgniserregenden Zustandes der Kiemelbaach, die von Monnerich nach Foetz fließt und in der Alzette mündet, war mit Spannung auf eine Präsentation der Büros Biomonitor und Schroeder et Associés in der jüngsten Ratssitzung gewartet worden.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 14 ...