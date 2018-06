Crashkurs in Sachen Integration

Das Pilotprojekt namens CIAO des sozialen Dienstes Kopplabunz von der Vereinigung Femmes en Détresse vermittelt Frauen aus verschiedensten Ländern die notwendigen Basiskenntnisse über Luxemburg.

„Wo kommt denn Bartringen hin?“, fragt eine Teilnehmerin in die Runde und hält dabei ein kleines Puzzlestück hoch. „Neben Strassen“, antwortet Claudine, Betreuerin des Projektes Contexte d'Inclusion et d'Accueil Organisé (CIAO). Die Frauen brüten an diesem Vormittag beim Femmes-en-détresse-Dienst Kopplabunz in Luxemburg-Stadt über einem Puzzle. Haben alle Gemeinden ihren richtigen Platz gefunden, wird auf dem Tisch die Luxemburger Landeskarte zu sehen sein.



Die Stimmung ist gelassen, die Workshop-Teilnehmerinnen sollen in spielerischer Atmosphäre die Geografie des Großherzogtums kennenlernen ...