(ham) - Tödlicher Unfall am Sonntagmorgen zwischen Fels und Angelsberg: Auf der langen Geraden auf dem Angelsberger Plateau ist am Morgen ein Fahrzeug verunglückt. Eine Person kam dabei ums Leben. Das hat das Einsatzzentrum aus Fels bestätigt.



Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war damit seitlich gegen einen Baum geprallt. Für einen jungen Menschen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Er ist noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein weiterer Passagier wurde schwer, eine dritte Person leicht verletzt.



Im Einsatz waren der Krankenwagen und der Rettungsdienst aus Fels, die Feuerwehr aus Fischbach, Krankenwagen aus Lintgen und Ettelbrück, die Notärzte aus Luxemburg und Ettelbrück, die Polizei aus Mersch sowie der Groupe de Support Psychologique und der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei. Die Strecke blieb den ganzen Sonntagmorgen über gesperrt.

Schwarzes Wochenende

Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer am Wochenende auf drei. In der Nacht zum Samstag waren bei Dippach bereits zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und hatte mit diesem das Fahrzeug der jungen Leute gestreift. Beide sind noch an der Unfallstelle gestorben.