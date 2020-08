Covid-Tests: Die Erlaubnis, Urlaub zu machen

Anfangs durfte nicht jeder einen gratis Covid-Test vor dem Urlaub machen. Was ein triftiger Grund ist, darüber gingen die Meinungen auseinander.

Es ist für viele Bürger aus Luxemburg eine Selbstverständlichkeit, dass sie im Sommer verreisen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und, aufgrund der hochschnellenden Infektionszahlen, die Klassierung Luxemburgs als Risikoland und die Quarantänepflicht in manchen Ländern ab Mitte Juli. Plötzlich durfte etwa in Dänemark, Lettland, Irland oder Norwegen nur mehr einreisen, wer sich zwei Wochen in Quarantäne begibt.

Auch in Deutschland wurden Einreisebeschränkungen für Menschen aus Luxemburg verhängt ...