Covid-Taskforce: Maßnahmen zeigen wenig Wirkung

Die Covid-Auflagen haben laut der Taskforce bisher nicht den gewünschten Effekt gezeigt. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Infektionsgeschehen wohl weiter hoch.

(m.r.) - Am Freitag veröffentlichte die Covid-19 Taskforce des Forschungszentrums Research Luxembourg ihren neuesten Wochenbericht, der unter anderem einen Ausblick auf die Dynamik der Pandemie liefern soll. Laut den Forschern bleibt das Infektionsgeschehen in der vergangenen Woche weiterhin hoch, auch wenn sich die Situation insgesamt in den vergangenen Wochen stabilisiert habe. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bleibe allerdings auf einer volatilen Höhe.



Demnach scheinen die zuletzt eingeführten Verschärfungen der Covid-Auflagen überraschenderweise keinen starken Effekt zu zeigen, so der Bericht. Der zu erwartende Rückgang werde womöglich durch verstärkte Einkaufsaktivitäten im Hinblick auf die Feiertage kompensiert. Gesellschaftliche Verhaltensmuster könnte das Infektionsgeschehen sowohl beschleunigen als auch bremsen.

Da die Maßnahmen bisher nicht den gewünschten Effekt haben, erwartet die Taskforce, dass die Lage sich auch in den kommenden Tagen kaum verändern wird. Die Forscher rechnen mit 544 täglichen Neuinfektionen. Eine bedeutende Entspannung sei demnach nicht zu erwarten. Die größte Gefahr sei, dass die Infektionen wieder exponentiell steigen könnten. Dies könnte dann das Gesundheitssystem überfordern. Weitere gesellschaftliche Anstrengungen seien notwendig, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Bei der Analyse werden die aktuellen Covid-Auflagen und Verhaltensveränderungen innerhalb der Bevölkerung nur implizit berücksichtigt. Die Forscher basieren sich dabei auf Veränderungen bei den täglichen Neuinfektionen. Als Datengrundlage nutzen die Forscher hierzu die verfügbaren Daten bis zum 9. Dezember. Reisende und Grenzpendler werden in die Berechnungen einbezogen.



