Covid-Studie: Mehrheit der Teilnehmer hat leichten Verlauf

Die Studie des Luxembourg Institute of Science will herausfinden, welche Patientenprofile eher von einem schwereren Krankheitsverlauf betroffen sind.

(m.r.) - Forscher des Luxembourg Institute of Health haben erste Ergebnisse ihrer Predi-Covid-Studie veröffentlicht. Die Untersuchungen sollen herausfinden, welche Patientenprofile eher von einem schwereren Krankheitsverlauf betroffen sind. Dafür wurden unter anderem epidemiologische und sozialdemografische Merkmale sowie spezifische Biomarker bei den Patienten unter die Lupe genommen. Die Studie soll bessere Vorhersagen zum Krankheitsverlauf bei Patienten getroffen und die Versorgung entsprechend verbessert werden.

Die vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mehrheit der 556 Studienteilnehmer nur wenige oder leichte Symptome aufwies. Zu den häufigsten Symptomen bei Aufnahme zählten Fieber (26,2 Prozent der Teilnehmer), Husten (23,3 Prozent), eine laufende Nase (12,2 Prozent) und Halsschmerzen (10,8 Prozent). Zu den häufigsten Begleiterkrankungen und Risikofaktoren, die einen schwereren Verlauf wahrscheinlicher machten, gehörten Rauchen (18,1 Prozent), Asthma (5,4 Prozent), Diabetes (4,7 Prozent), chronische Herzerkrankungen (3,6 Prozent) und Fettleibigkeit (3,3 Prozent).



Bei einer Auswahl von Kandidaten wurde auch die Stimme im Zuge einer Erkrankung auf Veränderungen untersucht. Dadurch lassen sich häufig beobachtete Symptome identifizieren wie zum Beispiel Atemwegssyndrome, Müdigkeit. Die Ergebnisse sollen dazu genutzt werden, um die Fernüberwachung der Patienten in ihrem häuslichen Umfeld zu vereinfachen.

„Mit den bisher erzielten Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Wir möchten alle Personen, die vor Kurzem positiv auf Covid-19 getestet wurden, dazu auffordern, an der Studie teilzunehmen, da die Endergebnisse umso genauer sind, je mehr Menschen sich an der Studie beteiligen“, wird Prof. Markus Ollert, Direktor des Department of Infection and Immunity des LIH, in einer Mitteilung zitiert.

Das komplette Studienprotokoll wurde Dienstag im „British Medical Journal Open“ veröffentlicht und ist hier einsehbar.







