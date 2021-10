In Luxemburg leiden 10.975 Jungen und Mädchen an Problemen mit der mentalen Gesundheit. Das geht aus einem neuen Unicef-Bericht hervor.

Lokales 2 Min.

Unicef

"Covid macht unsere Arbeit schwieriger"

Jean-Philippe SCHMIT In Luxemburg leiden 10.975 Jungen und Mädchen an Problemen mit der mentalen Gesundheit. Das geht aus einem neuen Unicef-Bericht hervor.

„Wenn sich eine Panikattacke ankündigt, wird mir erstmal schlecht“, erklärt Tania, die sich bei der Vorstellung des Unicefberichtes zur mentalen Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen, bereit erklärt hat, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Seit sieben Jahren leidet sie unter Angstattacken. Die Atmung wird immer schneller und sie spürt ein Kribbeln am ganzen Körper. „Wie Ameisen“, sagt sie. Sie verliert die Kontrolle über ihre Atmung. „Der Hals zieht sich zu“, so die 26-Jährige. „Ich habe das Gefühl zu ersticken.“

Panikattacke in der Schule

„Richtig schlimm wurde es, als ich auf Première war“, erinnert sie sich. In der Schule sei Niemand auf ihre Verfassung eingegangen. „Reiß dich am Riemen“, habe man ihr geraten. Sie habe sich von Oben herab behandelt und fehl am Platz gefühlt. Als sie merkte, dass etwas nicht stimmt, ist sie zum Arzt gegangen. Dieser fand aber keine direkte körperliche Ursache für die Panikattacken. „Alle Blutanalysen sind tipptopp“, habe der Doktor gemeint. „Sie haben nichts.“ Er schickte seine Patientin zu einem Psychiater.

Jedes vierte Kind in Luxemburg lebt in Armut Luxemburg ist ein reiches Land, aber nicht in der Lage, soziale Ungleichheiten zu verhindern oder zu bekämpfen. Zu diesem Schluss kommt die Kinderschutzorganisation Unicef.

„Weltweit leidet jedes siebte Kind in einem Alter zwischen zehn und 17 Jahren an Problemen mit der mentalen Gesundheit“, sagte Sandra Visscher, die Direktorin von Unicef Luxemburg. Neun Millionen Kinder und Jugendliche in der EU wissen, was es bedeutet an Depressionen oder Angstzuständen zu leiden. „Im Jahr 2020 hat Unicef 47 Millionen Kindern geholfen“, sagte Sandra Visscher. „Das waren doppelt so viele wie im Jahr davor.“

Depressionen oder Angstzustände

„Die Covid-Pandemie macht unsere Arbeit schwieriger“, fügte Paul Heber, zuständig für Kommunikation, zu. Für Luxemburg lägen die Daten für das Jahr 2020 jedoch noch nicht vor. Die am Mittwoch präsentierten Zahlen bezogen sich auf das Jahr 2019, also vor der Pandemie. In Luxemburg leiden 10.975 Jungen und Mädchen zwischen zehn und 19 Jahren an Problemen mit der mentalen Gesundheit. Ein knappes Drittel der befragten Schüler (zwölf bis 18 Jahre) gab an, sich schon einmal so traurig gefühlt zu haben, dass eine geplante Aktivität ausfallen musste. 15,2 Prozent von diesem Drittel haben sogar schon an Selbstmord gedacht.

Unicef geht davon aus, dass sich die Situation im Laufe des vergangenen Jahres eher verschlechtert hat. „Es ist immens traurig in dem Alter in Luxemburg so verzweifelt zu sein“, stellte Paul Heber fest.





Lesen Sie in Kürze mehr.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.